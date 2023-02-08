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В Херсонской области оккупанты угрожают фильтрацией жителям с украинским паспортом

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Херсонская область, Среда 08 февраля 2023 18:53
В Херсонской области оккупанты угрожают фильтрацией жителям с украинским паспортом Фото: в Херсонской области оккупанты угрожают фильтрацией жителям с украинским паспортом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В населенном пункте Новотроицкое Херсонской области российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения и угрожают жителям, которые отказываются получать российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики угрожают, что жители, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически будут подпадать под фильтрационные меры.

Также в Генштабе отметили, что в населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Россияне воруют бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что кафиры готовят новую волну фильтрационных проверок на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее мы писали, что российские спецслужбы начали проводить проверку украинцев на оккупированных территориях Херсонской области.

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