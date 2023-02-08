В Херсонской области оккупанты угрожают фильтрацией жителям с украинским паспортом

В населенном пункте Новотроицкое Херсонской области российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения и угрожают жителям, которые отказываются получать российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики угрожают, что жители, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически будут подпадать под фильтрационные меры.

Также в Генштабе отметили, что в населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Россияне воруют бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.