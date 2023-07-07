У Херсонській області окупанти переобладнали базу відпочинку у військову комендатуру

Російські військові перетворили базу відпочинку у Херсонській області на військову комендатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Мова йдепро населений пункт Чумаківка. Там окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку "Іва".

Там росіяни проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Як розповів Прокудін, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.

Сьогодні росіяни завдали удару по Херсону. Унаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей. До цього окупанти обстріляли Херсонську область, внаслідок цього постраждало 5 людей.

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