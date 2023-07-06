Росіяни зранку вдарили по Херсонській області, п'ятеро людей постраждали
Російські окупанти продовжують вкривати вогнем мирні населені пункти Херсонської області. Внаслідок ранкового обстрілу відомо про п'ятьох постраждалих.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
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Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.
Приозерне
Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.
Херсон
Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.
Як розповів Прокунід, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА. По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.
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