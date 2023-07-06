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Росіяни зранку вдарили по Херсонській області, п'ятеро людей постраждали

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Четвер 06 липня 2023 14:14
Росіяни зранку вдарили по Херсонській області, п'ятеро людей постраждали Фото: росіяни зранку вдарили по Херсонській області, п'ятеро людей постраждали (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують вкривати вогнем мирні населені пункти Херсонської області. Внаслідок ранкового обстрілу відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Антонівка

Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.

Приозерне

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.

Херсон

Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Як розповів Прокунід, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА. По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.

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