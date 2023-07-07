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В Херсонской области оккупанты переоборудовали базу отдыха в военную комендатуру

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Пятница 07 июля 2023 02:07
В Херсонской области оккупанты переоборудовали базу отдыха в военную комендатуру Фото: в Херсонской области оккупанты переоборудовали базу отдыха в военную комендатуру (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные превратили базу отдыха в Херсонской области в военную комендатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Речь идет о населенном пункте Чумаковка. Там оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива".

Там россияне проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Как рассказал Прокудин, например, только за минувшие сутки, 5 июня, россияне совершили 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По Херсону было выпущено 38 снарядов. В результате российской агрессии вчера погибли 2 человека, 10 - получили ранения.

Сегодня россияне нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела пострадали три человека. До этого оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате пострадали 5 человек.

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