Росіяни завдали удару по Херсону: є постраждалі та руйнування

Російські війська сьогодні, 6 липня, завдали удару по Херсону. Унаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"Ворог вдарив по житловому будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також під російський обстріл потрапив й продуктовий магазин.

"У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує", - додав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Як розповів Прокудін, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.