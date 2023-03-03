У Херсонській області на міні підірвались троє електриків

Один з електриків помер на місці, один лишився без нижніх кінцівок та знаходиться у дуже тяжкому стані, третьому вдалося вижити.

Нагадаємо, вчора в Ізюмському районі автомобіль з чотирма чоловіками наїхав на міну, усі люди загинули.

Раніше трактор підірвався на міні під Херсоном, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.