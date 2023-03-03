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В Херсонской области на мине подорвались три электрика

Иллюстративное фото: в Херсонской области на мине подорвались три электрика (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Трое работников РЭС подорвались на мине во время проведения ремонта электросети в селе Солонцы Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Олешковского городского голову Евгения Рыщука.

Один из электриков умер на месте, один остался без нижних конечностей и находится в тяжелом состоянии, третьему удалось выжить.

Напомним, вчера в Изюмском районе автомобиль с четырьмя мужчинами наехал на мину, все люди погибли.

Ранее трактор подорвался на мине под Херсоном, в результате чего два человека получили ранения.

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