В Херсонській області в лісі цивільний підірвався на російській міні

"Травмований житель села Велика Олександрівка зумів проповзти орієнтовно пів кілометра від небезпечного місця та постійно кликав про допомогу. Втім, сили покидали. На щастя, неподалік проходила місцева жителька, яка і зателефонувала на 102", - пише пресслужба.

Зазначається, що до пораненого було небезпечно дістатись, у зв'язку з чим правоохоронці коригували шлях завдяки квадрокоптеру та за допомогою металодетектора прокладали безпечний маршрут.

"Діставшись до потерпілого, 51-річного місцевого жителя, з’ясувалося, що він травмував обидві ноги", - додає Нацполіція.

Потерпілому було накладено джгут на обидві ноги й доправлено до лікарні.