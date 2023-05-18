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В Херсонській області в лісі цивільний підірвався на російській міні

Фото: в Херсонській області в лісі цивільний підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Велика Олександрівка Херсонської області цивільний підірвався на російській міні. Вибухотехніки поліції проклали маршрут до постраждалого, щоб врятувати його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Травмований житель села Велика Олександрівка зумів проповзти орієнтовно пів кілометра від небезпечного місця та постійно кликав про допомогу. Втім, сили покидали. На щастя, неподалік проходила місцева жителька, яка і зателефонувала на 102", - пише пресслужба.

Зазначається, що до пораненого було небезпечно дістатись, у зв'язку з чим правоохоронці коригували шлях завдяки квадрокоптеру та за допомогою металодетектора прокладали безпечний маршрут.

"Діставшись до потерпілого, 51-річного місцевого жителя, з’ясувалося, що він травмував обидві ноги", - додає Нацполіція.

Потерпілому було накладено джгут на обидві ноги й доправлено до лікарні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 17 травня, поблизу Малої Олександрівки на міні підірвався цивільний.

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