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В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине в лесу

Фото: в Херсонской области гражданский подорвался на российской мине в лесу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Великая Александровка Херсонской области гражданский подорвался на российской мине. Взрывотехники полиции проложили маршрут к пострадавшему, чтобы спасти его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"Травмированный житель села Великая Александровка сумел проползти ориентировочно полкилометра от опасного места и постоянно звал о помощи. Впрочем, силы покидали. К счастью, неподалеку проходила местная жительница, которая и позвонила на 102", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что к раненому было опасно добраться, в связи с чем правоохранители корректировали путь благодаря квадрокоптеру и с помощью металлодетектора прокладывали безопасный маршрут.

"Добравшись до пострадавшего, 51-летнего местного жителя, выяснилось, что он травмировал обе ноги", - добавляет Нацполиция.

Пострадавшему был наложен жгут на обе ноги и доставлен в больницу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 17 мая, вблизи Малой Александровки на мине подорвался гражданский.

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