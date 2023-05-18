В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине в лесу

"Травмированный житель села Великая Александровка сумел проползти ориентировочно полкилометра от опасного места и постоянно звал о помощи. Впрочем, силы покидали. К счастью, неподалеку проходила местная жительница, которая и позвонила на 102", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что к раненому было опасно добраться, в связи с чем правоохранители корректировали путь благодаря квадрокоптеру и с помощью металлодетектора прокладывали безопасный маршрут.

"Добравшись до пострадавшего, 51-летнего местного жителя, выяснилось, что он травмировал обе ноги", - добавляет Нацполиция.

Пострадавшему был наложен жгут на обе ноги и доставлен в больницу.