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У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні

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Херсонська область, Середа 17 травня 2023 16:32
У Херсонській області чоловік підірвався на російській міні Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 17 травня, поблизу Малої Олександрівки (Херсонська область) чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Поблизу Малої Олександрівки на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

"Вкотре закликаємо не ігнорувати попередження про мінну небезпеку", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 травня, у Херсонській області підліток підірвався на міні.

Жителю села Копачі Київської області відірвало руку через вибуховий пристрій.

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