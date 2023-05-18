ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсонській області в лісі цивільний підірвався на російській міні

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 17:59
В Херсонській області в лісі цивільний підірвався на російській міні Фото: в Херсонській області в лісі цивільний підірвався на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Велика Олександрівка Херсонської області цивільний підірвався на російській міні. Вибухотехніки поліції проклали маршрут до постраждалого, щоб врятувати його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Травмований житель села Велика Олександрівка зумів проповзти орієнтовно пів кілометра від небезпечного місця та постійно кликав про допомогу. Втім, сили покидали. На щастя, неподалік проходила місцева жителька, яка і зателефонувала на 102", - пише пресслужба.

Зазначається, що до пораненого було небезпечно дістатись, у зв'язку з чим правоохоронці коригували шлях завдяки квадрокоптеру та за допомогою металодетектора прокладали безпечний маршрут.

"Діставшись до потерпілого, 51-річного місцевого жителя, з’ясувалося, що він травмував обидві ноги", - додає Нацполіція.

Потерпілому було накладено джгут на обидві ноги й доправлено до лікарні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 17 травня, поблизу Малої Олександрівки на міні підірвався цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу