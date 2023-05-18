В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине в лесу
В селе Великая Александровка Херсонской области гражданский подорвался на российской мине. Взрывотехники полиции проложили маршрут к пострадавшему, чтобы спасти его.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
"Травмированный житель села Великая Александровка сумел проползти ориентировочно полкилометра от опасного места и постоянно звал о помощи. Впрочем, силы покидали. К счастью, неподалеку проходила местная жительница, которая и позвонила на 102", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что к раненому было опасно добраться, в связи с чем правоохранители корректировали путь благодаря квадрокоптеру и с помощью металлодетектора прокладывали безопасный маршрут.
"Добравшись до пострадавшего, 51-летнего местного жителя, выяснилось, что он травмировал обе ноги", - добавляет Нацполиция.
Пострадавшему был наложен жгут на обе ноги и доставлен в больницу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 17 мая, вблизи Малой Александровки на мине подорвался гражданский.
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