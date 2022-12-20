UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області чоловік підірвався на протипіхотній міні

Фото: на Херсонщині чоловік підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У селі Новий Берислав Херсонської області сьогодні, 20 грудня, на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Внаслідок інциденту чоловік залишився без частини лівої ноги, йому надано необхідну медичну допомогу.

"Жителі області, вкотре нагадую, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Наші сапери щодня працюють над тим, щоб зробити нашу землю безпечнішою, але обсяги мінувань – колосальні", - йдеться у повідомленні ОВА.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.

Раніше ми писали, що сьогодні російські війська обстріляли з використанням РСЗВ "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської громади Херсонської області.

Також нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВторгнення Росії до України