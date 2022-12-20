У Херсонській області чоловік підірвався на протипіхотній міні

У селі Новий Берислав Херсонської області сьогодні, 20 грудня, на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Внаслідок інциденту чоловік залишився без частини лівої ноги, йому надано необхідну медичну допомогу.

"Жителі області, вкотре нагадую, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Наші сапери щодня працюють над тим, щоб зробити нашу землю безпечнішою, але обсяги мінувань – колосальні", - йдеться у повідомленні ОВА.

Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.