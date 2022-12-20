У Херсоні повідомляють про вибухи

У Херсоні зранку 20 грудня чути звуки вибухів. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

За інформацією місцевих жителів, у місті пролунало кілька вибухів. При цьому про "прильоти" поки що не повідомляється.

Також інформацію про вибухи не коментують місцева влада та військове керівництво.