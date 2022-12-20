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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Вівторок 20 грудня 2022 10:40
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні зранку 20 грудня чути звуки вибухів. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

За інформацією місцевих жителів, у місті пролунало кілька вибухів. При цьому про "прильоти" поки що не повідомляється.

Також інформацію про вибухи не коментують місцева влада та військове керівництво.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області було завдано ракетного удару.

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Херсон вибухи Обстріл
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