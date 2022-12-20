Війська РФ вдарили з "Градів" по Херсонській області: пошкоджено школу та амбулаторію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.

Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, училище, сільську раду, амбулаторію та будівлю культури. Окупантами вкотре атакували виключно громадянську інфраструктуру. На щастя жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.