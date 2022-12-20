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Війська РФ вдарили з "Градів" по Херсонській області: пошкоджено школу та амбулаторію

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Вівторок 20 грудня 2022 16:36
Війська РФ вдарили з "Градів" по Херсонській області: пошкоджено школу та амбулаторію Фото: війська РФ вдарили з "Градів" Херсонщиною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська обстріляли з використанням РСЗВ "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської громади Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.

Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, училище, сільську раду, амбулаторію та будівлю культури. Окупантами вкотре атакували виключно громадянську інфраструктуру. На щастя жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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