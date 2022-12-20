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В Херсонской области мужчина подорвался на противопехотной мине

Фото: в Херсонской области мужчина подорвался на мине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В селе Новый Берислав Херсонской области сегодня, 20 декабря, на противопехотной мини "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В результате происшествия мужчина остался без части левой ноги, ему предоставлена необходимая медицинская помощь.

"Жители области, в который раз напоминаю, что минная опасность в регионе остается очень высокой. Наши саперы ежедневно работают над тем, чтобы сделать нашу землю более безопасной, но объемы минований – колоссальные", - говорится в сообщении ОВА.

Жителям области не рекомендуется посещать леса, лесополосы и поля, ходить по обочинам дорог. Передвигаться можно только там, где взрывотехники уже провели разминирование.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска обстреляли с использованием РСЗО "Град" село Гавриловка Новоалександровской громады Херсонской области.

Также напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы. Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.

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