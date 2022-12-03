В Херсонській області автомобіль підірвався на міні: один чоловік загинув

Біля села Нова Кам’янка (Херсонська область) на ворожій міні підірвався автомобіль з цивільними. Один чоловік загинув, а інший отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на ворожій міні поблизу с. Нова Кам’янка двох чоловіків, жителів Дніпропетровської області. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На місці вибуху, піротехніками ДСНС виявлено ще декілька протитанкових мін.

Раніше повідомлялось, що автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загорянням автомобіля. Чоловік 1967 р.н.- загинув на місці, ще один постраждалий 1983 р.н. - отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, що в Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху вони загинули на місці події.

Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.

7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.

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