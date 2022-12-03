В Херсонській області автомобіль підірвався на міні: один чоловік загинув

Біля села Нова Кам’янка (Херсонська область) на ворожій міні підірвався автомобіль з цивільними. Один чоловік загинув, а інший отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
Раніше повідомлялось, що автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загорянням автомобіля. Чоловік 1967 р.н.- загинув на місці, ще один постраждалий 1983 р.н. - отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.
На місці вибуху, піротехніками ДСНС виявлено ще декілька протитанкових мін.
"Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на ворожій міні поблизу с. Нова Кам’янка двох чоловіків, жителів Дніпропетровської області. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху вони загинули на місці події.
Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.
7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.
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