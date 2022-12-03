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В Херсонской области автомобиль подорвался на мине: один человек погиб

Фото: В Херсонской области автомобиль подорвался на мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

У села Новая Каменка (Херсонская область) на вражеской мине подорвался автомобиль с гражданскими. Один человек погиб, а другой получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что автомобиль Ford наехал на противотанковую мину, из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием автомобиля. Мужчина 1967 г.р.- погиб на месте, еще один пострадавший 1983 г.р. - получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался.

На месте взрыва пиротехниками ГСЧС обнаружено еще несколько противотанковых мин.

"Полиция открыла уголовное производство по факту подрыва на вражеской мине вблизи с. Новая Каменка двух мужчин, жителей Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте происшествия.

Напомним, 2 октября в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.

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