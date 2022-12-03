Під Ізюмом автівка наїхала на міну: двоє загиблих

В Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху вони загинули на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"2 грудня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі ВАЗ 2106 та зв'язок з ними зник", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59-ти та 44-річні чоловіки загинули.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відомо, що територія, де сталася НП, протягом кількох місяців перебувала під контролем окупантів.