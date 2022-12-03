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Під Ізюмом автівка наїхала на міну: двоє загиблих

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Харків, Субота 03 грудня 2022 14:09
Під Ізюмом автівка наїхала на міну: двоє загиблих Фото: під Ізюмом автомобіль наїхав на міну, двоє загиблих (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталія Гурковська

В Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху вони загинули на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"2 грудня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі ВАЗ 2106 та зв'язок з ними зник", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59-ти та 44-річні чоловіки загинули.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Відомо, що територія, де сталася НП, протягом кількох місяців перебувала під контролем окупантів.

Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.

7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.

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