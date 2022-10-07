Фото: у лісі під Ізюмом на міні підірвався ще один грибник (Getty Images)

Вранці 7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВ Олега Синєгубова.