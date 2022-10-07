У лісі під Ізюмом на міні підірвався ще один грибник
Вранці 7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВ Олега Синєгубова.
"Вранці в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала гриби у лісі", - розповів він.
Синєгубов вкотре нагадав, що мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але залишені від ворога заміновані площі величезні.
Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.
Також в Охтирському районі Сумської області автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні. Внаслідок події загинула людина.
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