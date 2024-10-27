У Херсонській області армія РФ скинула хімічну речовину на блокпост: поранені поліцейські

Нічна атака ворога

В ніч на 27 жовтня окупанти випустили по Україні 80 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу. ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Сили протиповітряної збили 41 дрон, ще 32 безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

У Київській області упали уламки дронів. У Черкаській області через падіння уламків сталася пожежа на об'єкті інфраструктури.

Також окупанти атакували енергетичні об'єкти у Сумській області. Внаслідок обстрілу були проблеми зі світлом у Сумах.

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