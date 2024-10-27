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В Херсонской области армия РФ сбросила химическое вещество на блокпост: ранены полицейские

Фото: россияне атаковали блокпост в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала блокпост в Бериславе Херсонской области. Захватчики сбросили химическое вещество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Как отмечается, россияне сбросили на блокпост неизвестное химическое вещество. В результате атаки пострадали трое полицейских.

"В результате сброса с беспилотника взрывного устройства химические ожоги слизистой глаз и дыхательных путей получили трое полицейских в возрасте 37, 38 и 47 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас угрозы жизни пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсон и 14 населенных пунктов Херсонской области. Обстрелами повреждены 26 объектов - 23 частных дома, автомобиль, гаражное помещение, газопровод.

 

Ночная атака врага

В ночь на 27 октября оккупанты выпустили по Украине 80 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа. ПВО работала в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Силы противовоздушной сбили 41 дрон, еще 32 беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

В Киевской области упали обломки дронов. В Черкасской области из-за падения обломков произошел пожар на объекте инфраструктуры.

Также оккупанты атаковали энергетические объекты в Сумской области. В результате обстрела были проблемы со светом в Сумах.

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