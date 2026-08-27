Херсонська ТЕЦ втратила все обладнання після нового удару КАБами, - Нафтогаз
Уночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз, завдавши удару одразу чотирма керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нафтогаз.
Уночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи Нафтогаз. По території станції завдано удару одразу чотирма керованими авіаційними бомбами.
ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.
"Росіяни вдарили по виключно цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета - терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", - зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Нагадаємо, лише напередодні росіяни вже вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ - станція зазнала серйозних руйнувань. У березні під час обстрілу підприємства загинула працівниця.