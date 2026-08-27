Херсонская ТЭЦ лишилась всего оборудования после нового удара КАБами, - Нафтогаз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нафтогаз .

Ночью российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы "Нафтогаз". По территории станции нанесен удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами.

ТЭЦ получила критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

"Россияне ударили по исключительно гражданскому объекту, обеспечивающему теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель - террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла накануне отопительного сезона", - отметил и.о. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.