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Херсонская ТЭЦ лишилась всего оборудования после нового удара КАБами, - Нафтогаз

14:09 27.08.2026 Чт
1 мин
Станция испытала критические разрушения
aimg Валерия Абабина
Херсонская ТЭЦ лишилась всего оборудования после нового удара КАБами, - Нафтогаз Фото: Атака РФ на Херсонскую ТЭЦ (NaftogazUA)
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Ночью российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы Нафтогаз, нанеся удар сразу четырьмя управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нафтогаз.

Ночью российские войска повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы "Нафтогаз". По территории станции нанесен удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами.

ТЭЦ получила критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

"Россияне ударили по исключительно гражданскому объекту, обеспечивающему теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель - террор гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла накануне отопительного сезона", - отметил и.о. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

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