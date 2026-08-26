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Россияне ударили КАБом по Херсонской ТЭЦ, есть серьезные разрушения

12:05 26.08.2026 Ср
1 мин
Масштаб разрушений оценят, как только позволит ситуация с безопасностью
aimg Валерия Абабина
Россияне ударили КАБом по Херсонской ТЭЦ, есть серьезные разрушения Фото: Херсонская ТЭЦ после атаки РФ (naftogaz com)
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Основной источник тепла для Херсона, местная ТЭЦ, получил серьезные разрушения вследствие удара управляемой авиационной бомбой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группу Нафтогаз .

Российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ. В результате удара основной источник тепла для города получил серьезные разрушения.

"Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это позволит ситуация безопасности. Координируем дальнейшие действия с местными властями", - отметил и.о. председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Федоренко.

Херсонская ТЭЦ Группы Нафтогаз – исключительно гражданский объект, основное назначение которого – поставка тепла жителям города. В течение 2026 года станция подверглась десяткам российских атак.

Напомним, россияне системно атакуют Херсонскую ТЭЦ дронами и артиллерией. Станция - единственный источник теплоснабжения для десятков тысяч жителей города.

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