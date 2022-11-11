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На Херсонщині виявили залишки тіл цивільних, які загинули під час окупації

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Херсонська область, П'ятниця 11 листопада 2022 16:35
На Херсонщині виявили залишки тіл цивільних, які загинули під час окупації Фото: на Херсонщині виявили залишки тіл цивільних, які загинули під час окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У звільненому Береславському районі Херсонської області у погребі одного з будинків правоохоронці виявили останки цивільних тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.

"При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Залишки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи", - розповіли в ОГП.

Фото: правоохоронці оглядають місцевість, де знайшли тіла цивільних (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, мешканців звільнених територій Херсонської області просять не поспішати з поверненням додому. Адже спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.

Як відомо, ЗСУ звільнили низку населених пунктів у Херсонській області та повертають під свій контроль місто Херсон.

Детальніше про те, що відбувається на Херсонщині, читайте уматеріалі РБК-Україна.

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