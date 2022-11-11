На Херсонщині виявили залишки тіл цивільних, які загинули під час окупації
У звільненому Береславському районі Херсонської області у погребі одного з будинків правоохоронці виявили останки цивільних тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.
"При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Залишки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи", - розповіли в ОГП.
Фото: правоохоронці оглядають місцевість, де знайшли тіла цивільних (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, мешканців звільнених територій Херсонської області просять не поспішати з поверненням додому. Адже спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.
Як відомо, ЗСУ звільнили низку населених пунктів у Херсонській області та повертають під свій контроль місто Херсон.
Детальніше про те, що відбувається на Херсонщині, читайте уматеріалі РБК-Україна.