На Херсонщині виявили залишки тіл цивільних, які загинули під час окупації

У звільненому Береславському районі Херсонської області у погребі одного з будинків правоохоронці виявили останки цивільних тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Залишки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи", - розповіли в ОГП.

За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.

Нагадаємо, мешканців звільнених територій Херсонської області просять не поспішати з поверненням додому. Адже спочатку потрібно виконати перевірку приміщень та розмінування територій.

Як відомо, ЗСУ звільнили низку населених пунктів у Херсонській області та повертають під свій контроль місто Херсон.

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