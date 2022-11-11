В Херсонской области обнаружили остатки тел гражданских, погибших во время оккупации
В освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки тел гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.
"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы", - рассказали в ОГП.
Фото: правоохранители осматривают местность, где были обнаружены тела гражданских (t.me/pgo_gov_ua)
Напомним, жителей освобожденных территорий Херсонской области просят не спешить с возвращением домой. Ведь сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.
Как известно, ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области и возвращают под свой контроль город Херсон.
Детальнее о том, что происходит на Херсонском направлении читайте в материале РБК-Украина.