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В Херсонской области обнаружили остатки тел гражданских, погибших во время оккупации

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Херсонская область, Пятница 11 ноября 2022 16:35
В Херсонской области обнаружили остатки тел гражданских, погибших во время оккупации Фото: в Херсонской области обнаружили остатки тел гражданских, погибших во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки тел гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Остатки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы", - рассказали в ОГП.

Фото: правоохранители осматривают местность, где были обнаружены тела гражданских (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, жителей освобожденных территорий Херсонской области просят не спешить с возвращением домой. Ведь сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.

Как известно, ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области и возвращают под свой контроль город Херсон.

Детальнее о том, что происходит на Херсонском направлении читайте в материале РБК-Украина.

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