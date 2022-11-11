Жителів Чорнобаївки закликали не поспішати з поверненням додому: що треба знати

Жителів Чорнобаївки, які тривалий час не проживали у своїх домівках, просять не поспішати з поверненням додому. Адже спочатку треба виконати перевірку приміщень та розмінування територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чорнобаївської сільської ради.

"Шановні мешканці Чорнобаївської громади! Ми радіємо успіхам ЗСУ на нашій рідній землі і віримо у перемогу над ворогом на всій території України! Наразі закликаємо бути обачними і не поспішати з поверненням в будинки, де тривалий час ніхто не перебував", - йдеться в повідомленні.

Там пояснили, Чорнобаївська військова адміністрація не має дозволу щодо відвідання деокупованих територій, оскільки спочатку необхідно виконати перевірку та розмінування наших територій.

"Щойно буде дозвіл від військових та структурних підрозділів, ми повідомимо про це окремим повідомленням", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ звільнили низку населених пунктів у Херсонській області та повертають під свій контроль саме місто Херсон.

Додамо, що аналітики DeepState оновили карту бойових дій, за якою українські військові заходять також Берислава.

Детальніше про те, що відбувається на Херсонському напрямку читайте в матеріалі РБК-Україна.