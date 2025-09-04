На Херсонщині відкрили дві підземні школи: майже 1000 дітей тепер навчаються у безпеці

На Херсонщині відкрили дві нові підземні школи - у Високопіллі та Орловому. У них зможуть безпечно навчатися майже 1000 дітей.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення МОН у Facebook.
Міністерство наголосило, що доступ дітей до якісної освіти попри складні умови відновлюють спільними зусиллями держави та прифронтових громад.
"Укриття оснащені просторими класами, сучасним мультимедійним обладнанням, медичними кімнатами та лаунж-зонами. Це важливий крок у забезпеченні безпеки і якості освіти навіть в умовах війни", - йдеться у повідомлення МОН.
Також зазначається, що за 2024-2025 роки держава інвестувала понад 11,2 млрд гривень у будівництво підземних шкіл, і до кінця року планують відкрити понад 150 нових укриттів.
"Активна співпраця уряду та місцевих органів влади є ключовою для реалізації таких масштабних проектів", - кажуть у міністерстві.
Окрім цього, уряд виділив додатково 500 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів для прифронтових громад, щоб діти безпечно добирались до навчальних закладів.
Нагадаємо, що першу підземну школу в Україні та світі відкрили у квітні 2024 року в Харкові. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.
Раніше ми ділились фото першої підземної школи у Запоріжжі, яку збудували торік на глибині 7 метрів. Вона змогла прийняти на навчання близько 1 000 учнів.