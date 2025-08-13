ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харківській області до кінця року добудують 38 підземних шкіл, - ОВА

Середа 13 серпня 2025 23:56
UA EN RU
У Харківській області до кінця року добудують 38 підземних шкіл, - ОВА Фото: Олег Синєгубов / Getty Images
Автор: РБК-Україна

У Харківській області до кінця 2025 року планують добудувати 38 підземних шкіл. Нові безпечні об’єкти зможуть прийняти додатково ще до 40 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що у вересні в області та місті Харкові до офлайн-навчання та навчання у змішаному режимі приєднаються 56 тисяч школярів.

"У порівнянні з минулим навчальним роком коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей по всій області, включаючи місто Харків, то тут на 1 вересня у нас виходять 256 навчальних закладів у змішану або офлайн форму. І тут виходять 56 тисяч дітей. Це четверта частина всіх дітей шкільного віку у нас по області, включаючи місто Харків", - сказав Синєгубов.

Згідно з нещодавніми даними голови ОВА, в області майже 300 навчальних закладів перебувають на окупованих територіях. З 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження, 17 шкіл повністю зруйновано та 200 - пошкоджено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році. Зокрема йшлося про витрати на одяг, взуття та посібники.

До 1 вересня - лічені дні. Нагадаємо, днями ми інформували які щеплення має пройти дитина перед садочком або школою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Освіта в Україні
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія