В Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасности

Новые подземные школы в Херсонской области

Министерство подчеркнуло, что доступ детей к качественному образованию несмотря на сложные условия восстанавливают совместными усилиями государства и прифронтовых громад.

"Укрытия оснащены просторными классами, современным мультимедийным оборудованием, медицинскими комнатами и лаунж-зонами. Это важный шаг в обеспечении безопасности и качества образования даже в условиях войны", - говорится в сообщении МОН.

Также отмечается, что за 2024-2025 годы государство инвестировало более 11,2 млрд гривен в строительство подземных школ, и до конца года планируют открыть более 150 новых укрытий.

"Активное сотрудничество правительства и местных органов власти является ключевым для реализации таких масштабных проектов", - говорят в министерстве.

Кроме этого, правительство выделило дополнительно 500 млн гривен на закупку школьных автобусов для прифронтовых громад, чтобы дети безопасно добирались в учебные заведения.

Почти 1000 учеников в Херсонской области получили возможность безопасно и комфортно учиться (фото: МОН/Facebook)