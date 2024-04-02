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У Харкові збудували першу у світі підземну школу: як вона виглядає (фото)

Харків, Вівторок 02 квітня 2024 17:47
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У Харкові збудували першу у світі підземну школу: як вона виглядає (фото) Як виглядає перша у світі підзнемна школа (фото: twitter.com/mayorterekhov)
Автор: Василина Копитко

У Харкові завершили будівництво першої у світі підземної школи. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію мера Харкова Ігоря Терехова у мережі Х (Twitter).

Як виглядає підземна школа

"Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни", - написав Терехов.

Також він зазначив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей.

"Висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова у життя у найкоротші терміни! Ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти", - додав мер.

У Харкові збудували першу у світі підземну школу: як вона виглядає (фото)У Харкові збудували першу у світі підземну школу: як вона виглядає (фото)У Харкові збудували першу у світі підземну школу: як вона виглядає (фото)Так виглядає підземна школа у Харкові (фото: twitter.com/mayorterekhov)

За 2023 рік Харківська область стала другою у списку областей із найдовшою тривалістю повітряних тривог. Протягом 2024 року Росія ледь не щодня обстрілює Харків. Відповідно, гарантувати безпеку учням за таких умов реально тільки у метрошколі.

Нагадаємо, що на 5 станціях харківського метро торік облаштували 19 аудиторій, в яких навчається понад 2 тис. дітей. За даними міськради, попит на навчання у цій школі є величезним, саме тому реалізовують проект "Підземної школи".

Додамо також, що директорка департаменту освіти в Харкові Ольга Деменко в інтерв'ю Освіторії заявила, що у першій "Підземній школі" буде ресурсна кімната, конференц-зал, їдальня та 20 кабінетів.

Раніше ми писали про те, що Росія обстріляла школу у Харкові - фото наслідків атаки.

Читайте також про те, що Терехов відповів, чи існують плани щодо евакуації Харкова.

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Харків Школа
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