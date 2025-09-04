На Херсонщині відкрили дві підземні школи: майже 1000 дітей тепер навчаються у безпеці

На Херсонщині відкрили дві нові підземні школи - у Високопіллі та Орловому. У них зможуть безпечно навчатися майже 1000 дітей.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення МОН у Facebook .

Нові підземні школи на Херсонщині

Міністерство наголосило, що доступ дітей до якісної освіти попри складні умови відновлюють спільними зусиллями держави та прифронтових громад.

"Укриття оснащені просторими класами, сучасним мультимедійним обладнанням, медичними кімнатами та лаунж-зонами. Це важливий крок у забезпеченні безпеки і якості освіти навіть в умовах війни", - йдеться у повідомлення МОН.

Також зазначається, що за 2024-2025 роки держава інвестувала понад 11,2 млрд гривень у будівництво підземних шкіл, і до кінця року планують відкрити понад 150 нових укриттів.

"Активна співпраця уряду та місцевих органів влади є ключовою для реалізації таких масштабних проектів", - кажуть у міністерстві.

Окрім цього, уряд виділив додатково 500 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів для прифронтових громад, щоб діти безпечно добирались до навчальних закладів.

Майже 1000 учнів на Херсонщині отримали можливість безпечно та комфортно навчатись (фото: МОН/Facebook)