На Херсонщині відкрили дві підземні школи: майже 1000 дітей тепер навчаються у безпеці
На Херсонщині відкрили дві нові підземні школи - у Високопіллі та Орловому. У них зможуть безпечно навчатися майже 1000 дітей.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення МОН у Facebook.
Нові підземні школи на Херсонщині
Міністерство наголосило, що доступ дітей до якісної освіти попри складні умови відновлюють спільними зусиллями держави та прифронтових громад.
"Укриття оснащені просторими класами, сучасним мультимедійним обладнанням, медичними кімнатами та лаунж-зонами. Це важливий крок у забезпеченні безпеки і якості освіти навіть в умовах війни", - йдеться у повідомлення МОН.
Також зазначається, що за 2024-2025 роки держава інвестувала понад 11,2 млрд гривень у будівництво підземних шкіл, і до кінця року планують відкрити понад 150 нових укриттів.
"Активна співпраця уряду та місцевих органів влади є ключовою для реалізації таких масштабних проектів", - кажуть у міністерстві.
Окрім цього, уряд виділив додатково 500 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів для прифронтових громад, щоб діти безпечно добирались до навчальних закладів.
Майже 1000 учнів на Херсонщині отримали можливість безпечно та комфортно навчатись (фото: МОН/Facebook)
Нагадаємо, що першу підземну школу в Україні та світі відкрили у квітні 2024 року в Харкові. Вона має найвищі стандарти безпеки та розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни.
Читайте також про те, що у Харківській області до кінця 2025 року планують добудувати 38 підземних шкіл. Нові безпечні об’єкти зможуть прийняти додатково ще до 40 тисяч дітей.
Раніше ми ділились фото першої підземної школи у Запоріжжі, яку збудували торік на глибині 7 метрів. Вона змогла прийняти на навчання близько 1 000 учнів.