В Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасности

Херсон, Четверг 04 сентября 2025 13:11
UA EN RU
В Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасности В Херсонской области открыли новые подземные школы (фото: МОН/Facebook)
Автор: Василина Копытко

В Херсонской области открыли две новые подземные школы - в Высокополье и Орловом. В них смогут безопасно учиться почти 1000 детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Новые подземные школы в Херсонской области

Министерство подчеркнуло, что доступ детей к качественному образованию несмотря на сложные условия восстанавливают совместными усилиями государства и прифронтовых громад.

"Укрытия оснащены просторными классами, современным мультимедийным оборудованием, медицинскими комнатами и лаунж-зонами. Это важный шаг в обеспечении безопасности и качества образования даже в условиях войны", - говорится в сообщении МОН.

Также отмечается, что за 2024-2025 годы государство инвестировало более 11,2 млрд гривен в строительство подземных школ, и до конца года планируют открыть более 150 новых укрытий.

"Активное сотрудничество правительства и местных органов власти является ключевым для реализации таких масштабных проектов", - говорят в министерстве.

Кроме этого, правительство выделило дополнительно 500 млн гривен на закупку школьных автобусов для прифронтовых громад, чтобы дети безопасно добирались в учебные заведения.

В Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасностиВ Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасностиВ Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасностиВ Херсонской области открыли две подземные школы: почти 1000 детей теперь учатся в безопасностиПочти 1000 учеников в Херсонской области получили возможность безопасно и комфортно учиться (фото: МОН/Facebook)

Напомним, что первую подземную школу в Украине и мире открыли в апреле 2024 года в Харькове. Она имеет высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.

Читайте также о том, что в Харьковской области до конца 2025 года планируют достроить 38 подземных школ. Новые безопасные объекты смогут принять дополнительно еще до 40 тысяч детей.

Ранее мы делились фото первой подземной школы в Запорожье, которую построили в прошлом году на глубине 7 метров. Она смогла принять на обучение около 1 000 учеников.

Херсон Школа Образование в Украине
