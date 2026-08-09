На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації через російський терор

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами очільника ОВА, до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація мешканців у безпечні райони, внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.
У цих населених пунктах також діятиме заборона на в’їзд родин із дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров’ю.
Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в Борозенській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, а їх географія значно розширилася.
Продукін також зазначив, що під час засідання Ради оборони окремо пропрацювали питання безпекової ситуації, пов’язаної з посиленням з боку російських окупантів дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.
Крім цього, учасники наради:
Російські війська не припиняють щоденних ударів по території Херсонської області, піддаючи цивільне населення постійній небезпеці та знищуючи інфраструктуру.
Окупанти постійно атакують регіон, використовуючи керовані авіабомби, артилерію та безпілотники. Зокрема, від ворожих атак регулярно потерпають як віддалені громади, так і безпосередньо обласний центр.
Нагадаємо, лише за останні дні в регіоні зафіксували низку загрожувальних атак та руйнувань цивільних об'єктів. У селі Дар'ївка російські війська повністю знищили храм Різдва Богородиці, який місцеві мешканці зводили на честь українських захисників.
У самому Херсоні ворожі дронові атаки пошкодили Свято-Духівський кафедральний собор, який є пам'яткою архітектури XIX століття.
Крім того, окупанти завдали удару КАБами по навчальному закладу в обласному центрі, а після цього полювали дронами на рятувальників, які розбирали завали.