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На Херсонщине расширили зону обязательной эвакуации через российский террор

15:44 09.08.2026 Вс
2 мин
Какие решения было принято для защиты гражданского населения?
aimg Сергей Козачук
Фото: в Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации (Getty Images)

В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения из-за постоянных российских обстрелов.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны региона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Где расширили эвакуацию

По словам главы ОВА, в список населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация жителей в безопасные районы, внесли села Краснопольское и Волшебное Борозенского общества.

В этих населенных пунктах будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за высокой угрозы их жизни и здоровью.

Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации безопасности в Борозенской общине, которая ежедневно страдает от вражеских обстрелов, а их география значительно расширилась.

Усиление дронового террора и работа ВЛК

Продукин также отметил, что во время заседания Совета обороны отдельно проработали вопросы ситуации безопасности, связанной с усилением со стороны российских оккупантов дронового террора против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.

Кроме этого, участники совещания:

  • заслушали доклады по обеспечению, комплектации подразделений и повышению эффективности их работы;
  • проанализировали результаты мобилизационной кампании в регионе за июль и определили задачи на август;
  • оценили работу военно-врачебных комиссий (ВЛК) в области и согласовали дальнейшие действия с представителями ТЦК, Нацполиции и Департамента здоровья.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска не прекращают ежедневные удары по территории Херсонской области, подвергая гражданское население постоянной опасности и уничтожая инфраструктуру.

Оккупанты постоянно атакуют регион, используя управляемые авиабомбы, артиллерию и беспилотники. В частности, от вражеских атак регулярно страдают как отдаленные общины, так и непосредственно областной центр.

Напомним, только за последние дни в регионе зафиксирован ряд угрожающих атак и разрушений гражданских объектов. В селе Дарьевка российские войска полностью уничтожили храм Рождества Богородицы, местные жители возводили в честь украинских защитников.

В самом Херсоне вражеские дроновые атаки повредили Свято-Духовский кафедральный собор, являющийся памятником архитектуры XIX века.

Кроме того, кафиры нанесли удар КАБами по учебному заведению в областном центре, а после этого охотились дронами на спасателей, которые разбирали завалы.

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