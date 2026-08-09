На Херсонщине расширили зону обязательной эвакуации через российский террор

В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения из-за постоянных российских обстрелов.
Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны региона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы ОВА, в список населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация жителей в безопасные районы, внесли села Краснопольское и Волшебное Борозенского общества.
В этих населенных пунктах будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за высокой угрозы их жизни и здоровью.
Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации безопасности в Борозенской общине, которая ежедневно страдает от вражеских обстрелов, а их география значительно расширилась.
Продукин также отметил, что во время заседания Совета обороны отдельно проработали вопросы ситуации безопасности, связанной с усилением со стороны российских оккупантов дронового террора против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.
Кроме этого, участники совещания:
Российские войска не прекращают ежедневные удары по территории Херсонской области, подвергая гражданское население постоянной опасности и уничтожая инфраструктуру.
Оккупанты постоянно атакуют регион, используя управляемые авиабомбы, артиллерию и беспилотники. В частности, от вражеских атак регулярно страдают как отдаленные общины, так и непосредственно областной центр.
Напомним, только за последние дни в регионе зафиксирован ряд угрожающих атак и разрушений гражданских объектов. В селе Дарьевка российские войска полностью уничтожили храм Рождества Богородицы, местные жители возводили в честь украинских защитников.
В самом Херсоне вражеские дроновые атаки повредили Свято-Духовский кафедральный собор, являющийся памятником архитектуры XIX века.
Кроме того, кафиры нанесли удар КАБами по учебному заведению в областном центре, а после этого охотились дронами на спасателей, которые разбирали завалы.