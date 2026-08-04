РФ атакувала кафедральний собор в Херсоні: що відомо про руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську єпархію УПЦ .

Головне: Нічна атака БпЛА: У ніч на 4 серпня російські безпілотники завдали удару по Херсону.

У ніч на 4 серпня російські безпілотники завдали удару по Херсону. Ціль обстрілу: Під удар окупантів потрапив Свято-Духівський кафедральний собор Херсонської єпархії УПЦ.

Під удар окупантів потрапив Свято-Духівський кафедральний собор Херсонської єпархії УПЦ. Наслідки та руйнування: Унаслідок влучання пошкоджено будівлю храму, вибито вікна та зазнали руйнувань прилеглі житлові приміщення.

Унаслідок влучання пошкоджено будівлю храму, вибито вікна та зазнали руйнувань прилеглі житлові приміщення. Без жертв: За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Історична цінність: Свято-Духівський собор (Привозна церква) - це пам'ятка архітектури початку XIX століття.

Що відомо про атаку

За даними єпархії, атака сталася 4 серпня близько 03:30.

"Російські БпЛА "Молнія" завдали вогняного удару по Свято-Духівському кафедральному собору м. Херсон", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання пошкоджено сам храм, вибито вікна та пошкоджено житлові приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Свято-Духівський кафедральний собор після атаки БпЛА (фото: Херсонська єпархія УПЦ)

Що відомо про Свято-Духівський кафедральний собор

Свято-Духівський кафедральний собор (Привозна церква) є історичним православним храмом у Херсоні та пам'яткою архітектури початку XIX століття.

Будівництво храму розпочали на початку XIX століття. Проєкт у 1810 році розробив губернський архітектор Іван Ярославський у стилі суворого класицизму. Через нестачу коштів будівництво тривало понад 30 років, а головний престол собору освятили у 1836 році.

Храм звели поруч із міським ринком, через що він отримав ще одну назву - Привозна церква. У 1910 році його розширили, добудувавши трапезну.

У 1962 році, після закриття Катерининського та Успенського соборів, Свято-Духівська церква отримала статус кафедрального собору.

Після початку повномасштабної війни храм уже зазнавав російських атак. Зокрема, 10 вересня 2023 року внаслідок обстрілу були пошкоджені фасад, вхід і підсобні приміщення. У ніч на 2 жовтня 2023 року ще один удар пошкодив будівлю єпархіального управління, а також фасад собору, ризницю та вибив вікна.