На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації через російський терор

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Де розширили евакуацію

За словами очільника ОВА, до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація мешканців у безпечні райони, внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.

У цих населених пунктах також діятиме заборона на в’їзд родин із дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в Борозенській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, а їх географія значно розширилася.

Посилення дронового терору та робота ВЛК

Продукін також зазначив, що під час засідання Ради оборони окремо пропрацювали питання безпекової ситуації, пов’язаної з посиленням з боку російських окупантів дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.

Крім цього, учасники наради: