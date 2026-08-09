На Херсонщине расширили зону обязательной эвакуации через российский террор

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны региона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Где расширили эвакуацию

По словам главы ОВА, в список населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация жителей в безопасные районы, внесли села Краснопольское и Волшебное Борозенского общества.

В этих населенных пунктах будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за высокой угрозы их жизни и здоровью.

Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации безопасности в Борозенской общине, которая ежедневно страдает от вражеских обстрелов, а их география значительно расширилась.

Усиление дронового террора и работа ВЛК

Продукин также отметил, что во время заседания Совета обороны отдельно проработали вопросы ситуации безопасности, связанной с усилением со стороны российских оккупантов дронового террора против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.

Кроме этого, участники совещания: