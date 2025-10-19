UA

На Херсонщині росіяни пошкодили газогін та лінії електропередач

Ілюстративне фото: на Херсонщині росіяни пошкодили газогін та лінії електропередач (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російські війська здійснили понад 260 обстрілів позицій українських захисників, використавши близько 1100 боєприпасів. Під вогонь потрапили майже три десятки населених пунктів поблизу лінії фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

Унаслідок артилерійських обстрілів у Херсонській області поранено трьох цивільних осіб. Окрім цього, зруйновано приватні житлові будинки, господарські споруди, гаражі та адміністративний заклад. Також зафіксовано пошкодження приватних автомобілів, газогону та ліній електропередач.

Окрім цього вночі ворог атакував із південного напрямку дронами-камікадзе типу "Шахед". Загалом в операційну зону прямували близько півтора десятка безпілотників, частину з яких знищили сили протиповітряної оборони Півдня.

Внаслідок дронових ударів і падіння уламків пошкоджено будівлі у приватних домоволодіннях і на територіях фермерських господарств в Одеській та Дніпропетровській областях.

Обстріли 19 жовтня

Нагадаємо, цієї ночі російські дрони атакували місто Шахтарськ на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, зруйновано житлові будинки та автомобілі, виникли масштабні пожежі.

За даними Повітряних сил, вночі російська армія запустила по території України 62 ударних безпілотники. Більшість з них вдалося збити.

Війна в Україні