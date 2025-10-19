На Херсонщине россияне повредили газопровод и линии электропередач

За прошедшие сутки российские войска совершили более 260 обстрелов позиций украинских защитников, использовав около 1100 боеприпасов. Под огонь попали почти три десятка населенных пунктов вблизи линии фронта
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.
В результате артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранены три гражданских лица. Кроме этого, разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и административное учреждение. Также зафиксировано повреждение частных автомобилей, газопровода и линий электропередач.
Кроме этого ночью враг атаковал с южного направления дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего в операционную зону направлялись около полутора десятков беспилотников, часть из которых уничтожили силы противовоздушной обороны Юга.
В результате дроновых ударов и падения обломков повреждены здания в частных домовладениях и на территориях фермерских хозяйств в Одесской и Днепропетровской областях.
Напомним, этой ночью российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.
По данным Воздушных сил, ночью российская армия запустила по территории Украины 62 ударных беспилотника. Большинство из них удалось сбить.