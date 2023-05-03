У Херсоні зранку лунають вибухи

У середу, 3 травня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялось, за минулу добу, 2 травня, росіяни 106 разів обстріляли Херсонську область. Через російську агресію четверо людей загинули, семеро, з них одна дитина, дістали поранення. Нагадаємо, що 2 травня ввечері російські окупанти кілька разів обстріляли Херсонську область. В результаті ворожих атак одна людина загинула, а ще одна - отримала поранення.