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В Херсоне с утра раздаются взрывы

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Херсон, Среда 03 мая 2023 09:11
В Херсоне с утра раздаются взрывы Фото: в Херсоне раздаются взрывы 3 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 3 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро, из них один ребенок, получили ранения.

Напомним, что 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.

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