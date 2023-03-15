У Херсоні знову пролунали вибухи

Сьогодні, 15 березня, у Херсоні вже вп'яте за день пролунали вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційної інформації про ситуацію у Херсоні поки немає.

Зазначимо, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже чотири рази чули вибухи.

Також раніше ми писали, що окупанти минулої доби обстріляли Херсонську область з використанням ствольної артилерії та "Градів".

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