В Херсоне снова раздались взрывы

Сегодня, 15 марта, в Херсоне уже в пятый раз за день раздались взрывы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.
Напомним, сегодня в Херсоне уже четыре раза слышали взрывы.
Также ранее мы писали, что оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область с использованием ствольной артиллерии и "Градов".
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