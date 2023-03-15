Війська РФ вдарили по Херсонській області з артилерії та "Градів": є поранені

Окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область з використанням ствольної артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Обласний центр війська РФ обстріляли сім разів. При цьому 27 снарядів потрапили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 особи отримали поранення, серед них двоє співробітників ДСНС.

Повідомляється, що противник здійснив 78 обстрілів, при цьому випустивши 396 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

Зазначимо, що вчора вранці у Херсоні пролунала серія вибухів. Крім того, вчора енергетики потрапили під обстріл у Херсонській області.

Також повідомлялося, що 12 березня росіяни 56 разів обстріляли Херсон та область. Вони випустили 337 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

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