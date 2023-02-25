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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Субота 25 лютого 2023 21:26
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсоні вчергове за сьогодні повідомляють про вибухи. В місті досить "гучно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни обстрілюють місто з окупованих Олешок. Попередньо місто під обстрілом з РСЗВ.

Нагадаємо, що у Херсоні сьогодні, 25 лютого лунали вибухи.

Додамо, що вчора ворожа армія обстріляла дитсадок у Херсоні, де після влучання трапилась пожежа.

Також ми писали про те, що російські військові з артилерії атакували гуртожиток в Херсоні, один зі снарядів влучив у стіну будівлі.

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