У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні вчергове за сьогодні повідомляють про вибухи. В місті досить "гучно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни обстрілюють місто з окупованих Олешок. Попередньо місто під обстрілом з РСЗВ.