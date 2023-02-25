У Херсоні знову пролунали вибухи
У Херсоні вчергове за сьогодні повідомляють про вибухи. В місті досить "гучно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки не повідомляють про ситуацію в місті. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни обстрілюють місто з окупованих Олешок. Попередньо місто під обстрілом з РСЗВ.
Нагадаємо, що у Херсоні сьогодні, 25 лютого лунали вибухи.
Додамо, що вчора ворожа армія обстріляла дитсадок у Херсоні, де після влучання трапилась пожежа.
Також ми писали про те, що російські військові з артилерії атакували гуртожиток в Херсоні, один зі снарядів влучив у стіну будівлі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.