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Росіяни обстріляли дитячий садок у Херсоні: після влучання трапилась пожежа

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Херсон, П'ятниця 24 лютого 2023 18:30
Росіяни обстріляли дитячий садок у Херсоні: після влучання трапилась пожежа Фото: Росіяни обстріляли дитячий садок у Херсоні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, російські військові завдали ударів по Херсону. Внаслідок атаки загорівся дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники.

"На щастя, через цю ворожу атаку мирні люди не постраждали", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

Вранці 23 лютого російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Також через атаку загинув цивільний, ще один отримав поранення.

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