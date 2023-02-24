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РФ з артилерії обстріляла гуртожиток в Херсоні: в ОВА показали наслідку удару

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Херсон, П'ятниця 24 лютого 2023 15:44
РФ з артилерії обстріляла гуртожиток в Херсоні: в ОВА показали наслідку удару Фото: РФ з артилерії обстріляла гуртожиток в Херсоні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, російські військові з артилерії атакували гуртожиток в Херсоні. Один зі снарядів влучив у стіну будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми, російські війська вкривали з артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріл трапився близько 23:00 вчорашнього дня. Один зі снарядів влучив у стіну гуртожитку.

"Мешканці бігли у коридори, з жахом дослухалися до страшних звуків - вікна випадали разом із рамами, уламки снарядів влучали у кімнати. Просто дивом люди не постраждали", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 24 лютого російські окупанти завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів.

Вранці 23 лютого російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого пошкоджено будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Також через атаку загинув цивільний, ще один отримав поранення.

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