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У Херсоні повідомили про вибухи

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Херсон, Субота 25 лютого 2023 11:02
У Херсоні повідомили про вибухи Фото: в Херсоні повідомили про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 25 лютого лунають вибухи. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ.

Зазначимо, що лише за минулу добу російські війська 83 рази обстріляли Херсонську область, через ворожі атаки одна людина отримала поранення.

Додамо, що вчора ворожа армія обстріляла дитсадок у Херсоні, де після влучання трапилась пожежа.

Також ми писали про те, що російські військові з артилерії атакували гуртожиток в Херсоні, один зі снарядів влучив у стіну будівлі.

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Херсон Херсонська область Вибух
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